Das Förderprogramm der Bundesregierung für innovative und zukunftsträchtige Startup-Firmen in der Corona-Krise soll im Mai starten. Das haben das Finanz- sowie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mitgeteilt. Licht am Ende des Tunnels für die deutsche Startupszene? Das Rettungspaket der Bunderegierung ist beschlossenen Sache. Mit dem Programm sollen zwei Milliarden Euro bereitgestellt werden, um die Finanzierung mit Wagniskapital zu erweitern. Bei dem Programm gehe es darum, Startup-Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell zu fördern und nicht darum, den Wagniskapitalgebern unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...