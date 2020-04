=== F R E I T A G, 1. Mai 2020 *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 32,7 1. Veröff.: 32,9 zuvor: 47,8 *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q, San Ramon *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 36,6 1. Veröff.: 36,9 zuvor: 48,5 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 35,0 Punkte zuvor: 49,1 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: -3,2% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** - US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q (vor Börsenbeginn), Irving - EU/Ratingüberprüfungen für Tschechien (S&P), Dänemark (Moody's), Niederlande (Moody's), Rumänien (Fitch) - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Russland, Schweden, Finnland M O N T A G, 4. Mai 2020 *** 07:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (13:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 30,0 zuvor: 40,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 31,5 1. Veröff.: 31,5 zuvor: 43,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 34,4 1. Veröff.: 34,4 zuvor: 45,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 33,6 1. Veröff.: 33,6 zuvor: 44,5 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 2Q 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Beratungen (per Videokonferenz) zur Corona-Krise 12:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im April *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: -8,7% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** - EU/Internationale Geberkonferenz (virtuell) zur Erforschung eines Corona-Impfstoffes, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzlerin Merkel - Börsenfeiertag Japan und China ===

