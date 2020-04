Der Reiseanbieter TUI hat die Hoffnung auf das Sommergeschäft noch nicht abgeschrieben. Zwar verlängerte TUI Deutschland den Reisestopp ins Ausland bis Mitte Juni. Im Inland werden die Reisen allerdings nur bis Mitte Mai ausgesetzt, "da von einer früheren Öffnung der Ferienhäuser und Hotels in Deutschland auszugehen" sei, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit.Zudem sei mit einer schrittweisen Öffnung der europäischen Urlaubsregionen zu rechnen, da die Länder unterschiedlich von Einschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...