Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen heute sehr rege einen Knock-out-Call (WKN VF35VS) auf die Kryptowährung Bitcoin. In nur wenigen Tagen steht das Bitcoin-Halving an. Miner in der Kryptowährung Bitcoin erhalten ab diesem Zeitpunkt für einen geschriebenen Block keine 12,5 Bitcoins mehr, sondern nur noch 6,25 Bitcoins. Der Bitcoin hat die letzten 24 Stunden um knapp neun Prozent zugelegt und notiert bei 8.067 Euro. Das BISON Cryptoradar zeigt für Bitcoin eine eher positive Stimmung. Einen Knock-out-Call ...

