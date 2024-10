Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Netflix | Apple | Suess - Bitcoin-Spezial: Wie investieren Anleger richtig in Bitcoin & Co. - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Interview mit Krypto-Experten Alexander Mayer DAX - Neues Allzeithoch Tops & Flops: Daimler Truck an der Spitze Netflix: Sehr gute Zahlen Intuitive Surgical Apple Pony AI Der größte ETF der Welt 4 Aktien die weiter Freude machen können Siemens - neuer Auftrag Commerzbank - jetzt geht die Chefin auf die jagdt Suess - Aktie bricht zu unrecht ein! Musterdepot - Thelix und BYD glänzen Zuschauerfragen Quelle Bitcoin-Bild: picture alliance / Zoonar | Jiri HERA