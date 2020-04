LEHNER INVESTMENTS AG: Ankeraktionär Markus Lehner wird VorstandsvorsitzenderDGAP-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Personalie LEHNER INVESTMENTS AG: Ankeraktionär Markus Lehner wird Vorstandsvorsitzender30.04.2020 / 16:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.LEHNER INVESTMENTS AG: Ankeraktionär Markus Lehner wird VorstandsvorsitzenderMünchen, 30. April 2020 - Der Aufsichtsrat der LEHNER INVESTMENTS AG (LEH, ISIN DE000A2DA406) hat heute Herrn Markus Lehner (55) mit Wirkung zum 01. Mai 2020 für die Dauer von drei Jahren zum Mitglied und zugleich zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Gesellschaft bestellt.Herr Lehner ist Alleingesellschafter der Mehrheitsaktionärin der LEHNER INVESTMENTS AG, der Markus Lehner Private Equity Ltd., und Gründer der zwischenzeitlich eingebrachten LEHNER INVESTMENTS FUND FACTORY Ltd. (vormals InFunTec Ltd.).Der Vorstand besteht damit ab dem 01. Mai 2020 aus Herrn Markus Lehner (CEO) und Herrn Siddharath Lugani als Finanzvorstand (CFO).Kontakt:Börsenticker Symbol LEHLehner Investments AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 Münchenir@lehnerinvestments.com Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30www.lehnerinvestments.com30.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LEHNER INVESTMENTS AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: ir@lehnerinvestments.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1034081Ende der Mitteilung DGAP News-Service1034081 30.04.2020 CET/CEST