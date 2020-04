München (www.anleihencheck.de) - Während der Neuansteckungstrend an COVID 19-Infektionen in den meisten Regionen langsam sinkt, ist die Diskussion über weitere Lockerungen der virusbedingten Einschränkungen in vollem Gange, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers. "Die Lockerungsgeschwindigkeit ist entscheidend für die konjunkturelle und damit weitere börsentechnische Erholung", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne allerdings nur mit einer allmählichen Lockerung in Deutschland, worauf die bis 14. Juni verlängerte Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bereits hindeute. Greil: "Bleibt eine weitere größere Neuinfektionswelle aus, dürfte die Kombination aus sehr schlechten Wirtschaftsdaten und konstruktivem Börsentrend vorerst anhalten. Auch dürfte der Aktienmarkt weiterhin auf eine Konjunkturerholung vor allem im zweiten Halbjahr und 2021 setzen." Greil weiter: "Dann ist auch eine Erholung des vorerst sehr schwachen Inflationstrends realistisch - mittel- bis längerfristig rechnen wir also wieder mit einem anziehenden Inflationstrend." ...

