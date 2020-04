Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (ISIN IE00BKPT2S34/ WKN A2P1KU) könnten Anleger an der Wertentwicklung von inflationsgeschützten Staatsanleihen aus Industrieländern weltweit partizipieren. Die Anleihen müssten über ein Investment-Grade-Rating verfügen sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen, um in den Index aufgenommen zu werden. Anleger seien gegenüber Währungsrisiken zum Euro abgesichert. ...

