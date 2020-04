Paris (www.fondscheck.de) - Amundi gibt die Ernennung von Gabriele Tavazzani zum CEO von Amundi Austria mit Wirkung zum 1. Mai 2020 bekannt, so Amundi Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er tritt die Nachfolge von Werner Kretschmer an, der aus persönlichen Gründen beschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen. Werner Kretschmer bleibt als Berater für Amundi Austria tätig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...