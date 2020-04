FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Deutsche Börse von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 130 auf 150 Euro angehoben. Die Deutsche Börse-Aktie habe seit seiner Hochstufung am 24. März um 40 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei die Bewertung des Börsenbetreibers mittlerweile recht hoch./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 15:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 15:40 / MESZ



DE0005810055

