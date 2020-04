Nun sagt also auch der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, diesen Satz: "Die Corona-Pandemie dürfte in Deutschland zur schwersten Rezession der Nachkriegszeit führen." Mit dieser Feststellung, an der kaum noch ein Ökonom oder sonst wer zweifelt, leitet er seine dramatischen Nachrichten auf der Pressekonferenz ein: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...