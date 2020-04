Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank gab am Montag bekannt, zur Eindämmung der wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie unbegrenzt japanische Staatsanleihen aufzukaufen, so die Börse Stuttgart.Zuvor habe die Obergrenze der Bank of Japan bei 80 Billionen Yen (beinahe 690 Milliarden Euro) gelegen. Japan sei durch eine Mehrwertsteuererhöhung im Schlussquartal des Fiskaljahrs in eine Rezession geschlittert. Aufs Jahr hochgerechnet habe das Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal bei -7,1 Prozent gelegen. ...

