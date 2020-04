BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise haben sich Bund und Länder auf weitere vorsichtige Lockerungen der bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen geeinigt. Sie gelten unter anderem für Spielplätze und Gotteshäuser.Die meisten Schüler und Kita-Kinder müssen allerdings noch eine Weile zuhause bleiben. Auch Gaststätten dürfen erst einmal nicht öffnen. Und die Fußballfans müssen sich noch gedulden: Wann es Bundesliga-Spiele - allerdings ohne Zuschauer - geben kann, ist weiter nicht klar.Kommenden Mittwoch wollen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut treffen und möglicherweise über weitere größere Lockerungen beraten.Mit Blick auf die zum 20. April umgesetzten Lockerungen erklärten Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss: "Es ist noch zu früh, um anhand der gemeldeten Neuinfektionen beurteilen zu können, ob sich diese Öffnungsmaßnahmen trotz der Hygieneauflagen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben."Merkel sagte nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder, die wegen der Ansteckungsgefahr eingeführten Kontaktbeschränkungen blieben vorerst gültig. Dazu gehört, dass Menschen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Sie sollen sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.Spielplätze sollen unter Auflagen wieder zugänglich sein. Einen einheitlichen Zeitpunkt für die Öffnung legte die Runde jedoch zunächst nicht fest. Auch Museen, Zoos und Ausstellungen sollen in allen Bundesländern unter Auflagen wieder öffnen dürfen.Merkel sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es "keinerlei Vorlage gibt". Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. "Keine Experimente mit der Gesundheit der Menschen", betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Man habe sich jetzt nur für Lockerungen entschieden, die "kein nennenswertes größeres Infektionsrisiko mit sich bringen", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD).Gemeinschaftliche Gottesdienste sollen ebenfalls wieder erlaubt werden - allerdings müssen hier Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis möglich sein. Vorgeschrieben ist dabei unter anderem ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern.Für Gotteshäuser wie Kirchen, Moscheen und Synagogen galt in der Corona-Krise ab Mitte März ein Versammlungsverbot. Einzelne Länder haben dies aber bereits gelockert oder zumindest angekündigt. So finden in Sachsen seit der vergangenen Woche wieder öffentliche Gottesdienste mit bis zu fünfzehn Besuchern statt. Andere Länder wie Berlin, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben ähnliche Schritte für die kommende Woche angekündigt, Hessen schon für diesen Freitag.Wie es mit Schulen, Kitas und dem Vereinssport weitergeht, soll nach dem Willen des Bundes erst am 6. Mai entschieden werden. Das betrifft auch die Bundesliga. Nordrhein-Westfalen beschloss allerdings am Donnerstag bereits, alle Grundschüler ab dem 11. Mai zurück in die Schulen zu holen. Es sei ein tageweise rollierendes System geplant.Wie es für Besitzer und Mitarbeiter von Restaurants und Hotels weitergehen soll, soll erst bei der darauffolgenden Beratungsrunde besprochen werden. Für dieses Treffen gibt es noch keinen Termin. Bis dahin sollen Vorschläge für Rahmenbedingungen, die eine schrittweise Öffnungen auch hier ermöglichen, vorbereitet werden. Auf die Frage, ob man diesen Sommer wohl wieder innerhalb Europas reisen könne, antwortete Merkel, das stehe jetzt noch nicht auf der Tagesordnung.Einzelne Bundesländer hatten die Spielplatz-Regelungen zuletzt bereits gelockert. So durften in den meisten Berliner Bezirken bereits am Donnerstag wieder Kinder auf die Spielflächen. In den vergangenen Wochen waren Schaukeln, Rutschen und sogar Tischtennisplatten mit rot-weißem Flatterband abgesperrt gewesen. Nun sollen die Eltern darauf achten, dass sie überfüllte Anlagen meiden und dass ihre Kinder die Hygieneregeln einhalten.Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in den Betreuung könnten. Letztlich hänge das aber von der Entwicklung der Infektionszahlen ab, sagte der CDU-Politiker dem Sender Hit Radio FFH. Zuletzt war zumindest die Notbetreuung deutlich erweitert worden./tam/DP/nas