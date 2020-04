Die Flugsicherung Austro Control zieht die Konsequenz aus dem Einbruch des Luftverkehrs und schickt ab Anfang Mai die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das gelte für die gesamte Belegschaft, sowohl im Schichtbetrieb als auch in der Gleitzeit, wie auch für das Management, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Austro Control hat 1.100 Mitarbeiter.Statt 3.000 Flugzeugen pro Tag seien nur mehr rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...