FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag deutlich nach unten. Die Wirtschaftsdaten trüben sich von Woche zu Woche ein. Große Hoffnungen ruhen auf den Zentralbanken, diese hat die Europäische Zentralbank heute nicht allumfänglich erfüllt. Einige Marktteilnehmer setzten darauf, dass das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) hochgefahren wird. Diesen Schritt ging die Notenbank heute noch nicht, sondern behält sich das Pulver trocken. In Folge setzten am Nachmittag, begleitet von schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA, Verkäufe vor dem langen Wochenende ein. Der DAX ging 2,2 Prozent tiefer bei 10.862 Punkten aus dem Handel.

Deutsche Börse profitiert von hohen Umsätzen

Der Börsenbetreiber Deutsche Börse (plus 0,5 Prozent) profitierte im 1. Quartal von den hohen Umsätzen an der Börse und lieferte die erwartet guten Zahlen. Ansonsten legten die defensiven Werte wie Vonovia und Beiersdorf zu. Nach Zahlen schloss die Aktie von BASF 5,2 Prozent tiefer. Belastend wirkte, dass der Chemiekonzern den Ausblick zurückgezogen hat. "BASF rechnet für das zweite Halbjahr nur mit einer langsamen Erholung", so ein Händler. Für die Aktie der Lufthansa ging es um 3,8 Prozent nach unten. Hier boten auf der einen Seite die Piloten einen Gehaltsverzicht als Sanierungsbeitrag an. Voraussetzung sei aber, dass sich der Vorstand zu seinen Mitarbeitern bekenne - ein Schutzschirmverfahren erfülle diese Anforderungen nicht. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines Staatseinstiegs erneut gestiegen, was für die Börse nicht die 1. Wahl ist.

Enttäuschende Zahlen warfen den Kurs des SDAX-Neulings SNP um 15,5 Prozent zurück. Die Gesellschaft hatte am Vorabend sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick für das Jahr 2020 gesenkt. Der IT-Konzern Nemetschek (plus 2,5 Prozent) ist nach einem guten ersten Quartal weiter zuversichtlich. Beim Auftragseingang leicht über den Erwartungen, aber im ersten Quartal insgesamt leicht darunter, sehen die Analysten von Warburg den Datenkranz von Aixtron, die Aktie schloss 5,3 Prozent tiefer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 162,7 (Vortag: 145,4) Millionen Aktien im Wert von rund 6,44 (Vortag: 5,51) Milliarden Euro. Es gab 7 Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.861,64 -2,22% -18,02% DAX-Future 10.844,00 -2,44% -17,16% XDAX 10.844,70 -2,59% -17,43% MDAX 23.043,70 -1,55% -18,61% TecDAX 2.854,65 -0,87% -5,32% SDAX 10.352,94 -2,05% -17,26% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,44 135 ===

April 30, 2020 12:03 ET (16:03 GMT)

