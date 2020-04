Cassiopea gibt Resultate der ordentlichen Generalversammlung bekannt

Lainate - 30. April 2020 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gab heute die Resultate der ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2020 bekannt.

Auf Grund des COVID-19 Gesundheitsnotstands und in Beachtung von Art. 106 des Gesetzes N. 18 vom 17. März 2020, welches auf die Minimierung von Reisen und Veranstaltungen zielt, konnte die Teilnahme und die Abstimmung an der Generalversammlung nur durch Erteilung von spezifischen Vollmachten an den designierten Stimmrechtsvertreter (Anwalt Dario Trevisan) erfolgen.

An der ordentlichen Generalversammlung waren 5 545 598 Stimmen vertreten, dies entspricht 55.46% aller Stimmen.

Die Aktionäre bewilligten an der ordentlichen Generalversammlung einstimmig den Jahresbericht und den Jahresabschluss sowie die dazugehörenden Resolutionen.

5 490 472 Aktionärsstimmen, respektive 99% der vertretenen Stimmen, wählten Jan de Vries zum Verwaltungsratspräsidenten (nicht exekutiv) und die nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder Oyvind Bjordal, Pierpaolo Guzzo, Maurizio Baldassarini sowie CEO Diana Harbort als Verwaltungsratsmitglieder für ein Jahr, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Ebenfalls 5 490 472 Aktionärsstimmen, respektive 99%, bewilligten die Verwaltungsratsvergütung von total € 205 500.

Die ausserordentliche Aktionärsversammlung zur Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung und über das Optionsprogram für Mitarbeitende findet am 28. Mai 2020 in Lainate statt.

Über Cassiopea

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen dermatologischen Krankheiten, vor allem Akne, androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet. Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt, in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klinischen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, für welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com.

Nächste Ereignisse

Ausserordentliche Generalversammlung - 28. Mai 2020, Lainate

Jefferies Global Health Care Conference - 2.-4. Juni 2020, New York

Halbjahresbericht 2020 - Juli 2020

Investora - 23.-24. September 2020, Zürich

Credit Suisse Small & Mid Cap Konferenz - 18.-20. November 2020, Zürich

