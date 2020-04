Medienmitteilung

SHL publiziert Jahresresultate 2019

Tel Aviv/ Zürich, 30. April 2020 -SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, publizierte heute die Jahresresultate 2019.

Kennzahlen 2019: positive Betriebsergebnisse

Der Umsatz betrug 2019 USD 41.9 Mio., verglichen mit USD 47.6 [1] Mio. im Vorjahr (USD 48.9 Mio. wie berichtet) . Ohne leistungsabhängige Einnahmen betrugen die Einnahmen USD 39.9 Mio., ein Plus von 1%, verglichen mit USD 39.4 Mio. 1 im Jahr 2018.

Die leistungsbasierten Einnahmen im Jahr 2019 betrugen USD 2.0 Mio. Sie resultieren aus erzielten Kostensenkungen im Rahmen eines Chronic Disease Telemedizin-Vertrags in Deutschland für die Jahre 2015 und 2017. Im Jahr 2018 betrugen diese USD 8.2 Mio. 1 aus Verträgen für die Jahre 2015, 2016 und 2017.

Der EBITDA für das Jahr 2019 [2] belief sich auf USD 9.4 Mio., verglichen mit USD 15.8 Mio.1 im Jahr 2018 (USD 16.5 Mio. wie berichtet) . Der EBITDA aus dem laufenden Betrieb [3] belief sich auf USD 7.6 Mio., verglichen mit USD 7.0 Mio.1 im Jahr 2018.

[2] Der Reingewinn betrug USD 5.7 Mio., verglichen mit USD 9.6 Mio. 1 im Jahr 2018.

Der freie Cashflow belief sich auf USD 8.9 Mio. gegenüber USD 11.6 Mio.1im Jahr 2018.

Yoav Rubinstein, CEO von SHL Telemedicine, sagte: "Wir haben das Geschäftsjahr 2019 mit zufriedenstellenden Ergebnissen abgeschlossen. Umsatz1 und EBITDA1,3 im laufenden Betrieb haben zugenommen, womit wir die Position des Unternehmens als führendes Telemedizinunternehmen gefestigt haben. Wir werden die Präsenz unserer Plattformen auf dem deutschen und israelischen Markt weiter vorantreiben und gleichzeitig die smartheartTM -Plattform ausbauen, insbesondere in den USA. Wir freuen uns, dass unsere Telemedizin-Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten weiterhin Mehrwert für unsere Kunden schaffen; wir haben damit einen zusätzlichen Ertrag von USD 2 Millionen generiert. Nachdem unsere Programme zur Behandlung chronischer Krankheiten nachweislich zu Verbesserungen geführt haben, gehen wir von leistungsabhängigen Verträgen zu festen Verträgen über. Somit werden über die nächsten Jahre die Umsätze aus diesen Verträgen geglättet werden."

Der Verwaltungsratspräsident von SHL, Yariv Alroy, sagte: "Im ersten Quartal 2020 verursachte die COVID-19 Pandemie grosse Störungen und Risiken für das tägliche Leben rund um die Welt, verbunden mit einem starken wirtschaftlichen Abschwung. Das Unternehmen hat zu Beginn der Krise weitreichende Massnahmen ergriffen, um einen sicheren und nahtlosen Weiterbetrieb zu ermöglichen und gleichzeitig neue Betriebsmodelle zur Kundenbetreuung und Kundengewinnungsmassnahmen einführen zu können. Bisher hatte die Pandemie keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft von SHL.

Es ist unklar, wie es mit der Krise weitergehen wird. Wir können die zu erwartenden Auswirkungen auf das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Wie beobachten die Entwicklungen weiterhin genau. Während der COVID-19 Krise haben wir eine verstärkte Nutzung der Telemedizin als Alternative zu den traditionellen Arztbesuchen in der Arztpraxis beobachtet. Wir erwarten, dass dieser Trend nachhaltig sein wird, die die Einführung der Telemedizin beschleunigen und sich mittelfristig in Wachstumschancen für SHL niederschlagen sollte."

Akquisition der Kadima BV

Die Unterzeichnung der Vereinbarung für den Erwerb der Firma Kadima BV (siehe Medienmitteilung vom 28. August 2019) ist aufgrund von Verzögerungen im Due-Diligence-Prozess noch nicht abgeschlossen. SHL prüft diese Möglichkeit weiterhin.

Der konsolidierte Finanzbericht 2019 und der Geschäftsbericht 2019 sind abrufbar auf der Website:

www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/financial-reports-pres-2020/

Kennzahlen (wie berichtet)

In USD Mio. (ausser Aktienkennziffern) 2019 2018 in % Umsatz für das Jahr 39.9 40.3 (1%) Veränderungen von Umsatzschätzungen 2.0 8.6 (77%) Umsatz aus operativer Tätigkeit 41.9 48.9 (14%) Umsatz Deutschland

Israel

Übrige 20.6 21.1 0.2 27.6 20.7 0.6 (25%) (67%) EBIT 5.1 12.0 (58%) EBITDA 9.4 16.5 (42%) Reingewinn 5.7 10.1 (44%) Gewinn (Verlust) pro Aktie 0.54 0.96 (44%) Operativer, freier Cashflow 8.9 11.6 (3%)

Kennzahlen (laufendes Geschäft, in konstanter Währung):

In USD Mio. 2019 2018 in % Umsatz für das Jahr 39.9 39.4 1% Umsatz für das Jahr Deutschland

Israel

Übrige 18.6 21.1 0.2 18.0 20.8 0.6 4% 1% (67%) EBIT 3.7 3.1 21% EBITDA 7.6 7.0 9%

Agenda 2020

2. Juni 2020 Ausserordentliche Generalversammlung, Tel Aviv, Israel 16. September 2020 Halbjahresbericht 2020 1. Oktober 2020 Generalversammlung, Tel Aviv, Israel

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

[1] Um einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den Ergebnissen von 2019 und 2018 zu ermöglichen, werden die Ergebnisse von 2018 auch zu konstanten Wechselkursen von 2019 dargestellt. Das Management ist der Ansicht, dass diese Darstellung aufgrund der erheblichen Schwankungen der NIS/USD/EUR-Wechselkurse während des Zeitraums einen aussagekräftigeren Vergleich zwischen den Zeiträumen ermöglicht.

[2] Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen.

[3] Gewinn vor Abschreibung von Zinsen, Steuern und anderen Aufwendungen/Erträgen und ohne leistungsabhängige Einnahmen.