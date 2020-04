PMI bietet Fachleuten verschiedene Wege zu mehr Agilität und höherer Unternehmensleistung und behauptet damit seine Führungsposition

Heute gab das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Berufsverband für Fachkräfte im Projektmanagement, die Einführung seines neusten Online-Kurses mit dem Titel "Basics of Disciplined AgileTM" bekannt. Der aus acht Modulen bestehende, selbstgesteuerte Online-Kurs begleitet Fachleute bei der ersten praktischen Anwendung von Disciplined AgileTM. Jedes Modul lässt agile Praktiker in reale Szenarien eintauchen, die kontextgesteuerte Optionen zur Optimierung der Arbeitsweise eines Teams veranschaulichen. In den Modulen erfahren Praktiker aus erster Hand, wie Teams in verschiedenen Branchen und Situationen Disciplined AgileTM einsetzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

"PMI konzentriert sich darauf, Menschen zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen und Mehrwert zu schaffen. Da sich das Arbeitsökosystem in rasantem Tempo entwickelt und immer komplexer wird, müssen Projektfachleute verschiedene Ansätze nutzen und umsetzen, um diesen Mehrwert zu erreichen", so Sunil Prashara, Präsident und CEO von PMI. "Agile Konzepte und eine agile Mentalität sind wesentlicher Bestandteil des Kurses für Projektmanager und Veränderer überall auf der Welt. Die Wahl der richtigen Vorgehensweise gewinnt immer mehr an Bedeutung, wenn es darum geht, Ideen in die Praxis umzusetzen."

Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage:

zu beschreiben, was geschäftliche Agilität ist und welche entscheidende Rolle sie im Leistungsversprechen von Disciplined Agile spielt

zu erläutern, welche Faktoren in die Wahl und Weiterentwicklung der eigenen Arbeitsweise einfließen und warum diese Faktoren entscheidend für das Team sind

zu erkennen, dass Disciplined Agile ein Hybrid-Werkzeug ist, um Techniken wie Scrum und Kanban zu erweitern und zu optimieren

Disciplined Agile als Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung anzuwenden und im Laufe der Zeit somit ihre Arbeitsweise effizienter zu gestalten

"Es gibt kein universelles Konzept für die Anwendung agiler Ansätze auf Projekte und Produktinitiativen. Deshalb zeigt Disciplined Agile auf, welche Strategie in welcher Situation Sie anwenden sollten, um Ihre Erfolgschancen zu verbessern", erklärte Mark Lines, Vice President Disciplined Agile beim Project Management Institute. "Unabhängig davon, an welchem Punkt Sie unter dem Aspekt einer Zertifizierung starten, hilft Ihnen der neue Kurs ‚Basics of Disciplined Agile' zu verstehen, auf welch hohem Niveau Disciplined Agile Sie dabei unterstützt, eine stärkere Grundlage für geschäftliche Agilität zu schaffen."

PMI hat Disciplined Agile im August letzten Jahres erworben, um Unternehmen und Einzelpersonen dabei zu helfen, eine ganzheitliche, agile Vorgehensweise zu entwickeln. Dies betrifft jeden Aspekt von einer Zertifizierung, die das Verständnis und die Anwendung agiler Prinzipien und Praktiken testet und validiert, bis hin zum Erlernen von Methoden, um den besten Ansatz zur Erfüllung der Anforderungen des Projekts aus erster Hand zu identifizieren und zu nutzen.

Mit dieser Übernahme unterstreicht PMI sein Engagement, Projektmanagern, agilen Führungskräften und ihren Teams ein vollständiges Kontinuum an Produkten, Dienstleistungen, Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, unabhängig davon, an welchem Punkt ihrer beruflichen Laufbahn sie sich befinden.

Über das Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Ausbildung und Forschung arbeiten wir daran, mehr als drei Millionen Fachleute auf der ganzen Welt auf die Projektwirtschaft vorzubereiten: die kommende Wirtschaft, in der die Arbeit und die einzelnen Personen um Projekte, Produkte, Programme und Wertströme herum organisiert sind. Seit nunmehr 50 Jahren arbeiten wir in fast allen Ländern der Welt daran, Karrieren zu fördern, den Erfolg von Unternehmen zu verbessern und die Entwicklung des Berufs des Projektmanagers durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Weiterbildungskurse und Vernetzungsmöglichkeiten voranzubringen. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com globale Online-Communities, die mehr Ressourcen, bessere Tools, umfangreichere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute

