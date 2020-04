The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2020



ISIN Name



CA49579X1050 KING'S BAY RES CORP. A

US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01

XS2141590310 WUERTH FIN. TR.107

