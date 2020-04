San Diego und San Francisco (ots/PRNewswire) - Trio Pharmaceuticals, Inc. ("TRIO"), ein Unternehmen, das Therapeutika für die Krebsbehandlung entwickelt - darunter neue Antikörper-Wirkstoffe unter der Bezeichnung TRIObody und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate unter der Bezeichnung TRIObody Drug Conjugate (TDC) - und Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter im Bereich der biopharmazeutischen Auftragsentwicklung und Fertigung, freuen sich, ihre Kooperation zur Evaluierung von AJICAP bekanntzugeben, die spezifische Konjugationstechnologie von Aji Bio-Pharma zur Entwicklung von TDCs. Mit der AJICAP-Technologie wird der onkologische Spitzenkandidat von TRIO mit einem zytotoxischen Wirkstoff versehen, während TRIO die Funktionalität des TDC evaluiert.TDCs (antibody-drug conjugates) sind die ersten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate ihrer Klasse mit zweifacher Wirkung. Das Dual-Action-TDC von TRIO hemmt durch gezielte therapeutische Payloads das Tumorwachstum und die Immunsuppression. Durch die Erzeugung einer weniger immunsuppressiven Tumormikroumgebung verbessert TDC die Aktivierung tumorspezifischer Immuneffektorzellen, was zur Zerstörung von Krebszellen beiträgt.AJICAP ist eine robuste, positionsspezifische Konjugationstechnologie, die mit unterschiedlichen Arten von Antikörpern kompatibel ist. Mit AJICAP kann jedes Antikörper-Medikament in jedem Entwicklungsstadium mit einer Wirkstoff-Payload nach Wahl verknüpft werden, ohne dass die Sequenz geändert werden muss. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cys-Maleimid- und Lys-Succinimid-Konjugationstechnologien ist die AJICAP-Konjugation robust und erzeugt ADCs mit hoher Leistung."Wir freuen uns sehr, mit Aji Bio-Pharma zusammenzuarbeiten, um AJICAP zu evaluieren und unser Dual-Action-TDC weiterzuentwickeln. Die AJICAP-Konjugationstechnologie markiert einen Neuanfang im ADC-Bereich und ermöglicht die Produktion von ADCs mit positionsspezifischer Konjugation ohne die Einschränkungen, die mit der ansonsten erforderlichen Änderung der Antikörpersequenz verbunden sind. Die frühzeitige Zusammenarbeit mit Aji Bio-Pharma wird unsere cGMP-Pläne für die klinische Entwicklung erleichtern", so Dr. Shiva Bhowmik, Gründer und CEO von Trio Pharmaceuticals, Inc.Dr. Brian Mendelsohn, Direktor des Bereichs "Process Development and Technology Transfer" bei Aji Bio-Pharma, erklärte: "AJICAP wurde konzipiert, um neuartige ADCs mit einem besseren therapeutischen Nutzen herzustellen und gleichzeitig die Entwicklungsdauer zu verkürzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TRIO, um die TDC-Technologie voranzubringen und eine neue Klasse von ADCs zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit markiert einen neuen Entwicklungsweg im ADC-Bereich."Dr. Tatsuya Okuzumi, Associate General Manager, Business Development, Ajinomoto Co, Inc., fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, mit TRIO bei der Entwicklung von Dual-Action-ADCs zusammenzuarbeiten. Als Mitglied der Ajinomoto-Gruppe verfügt Aji Bio-Pharma über ein talentiertes und engagiertes Team von ADC-Wissenschaftlern und starke Fähigkeiten in den Bereichen Chemie, Fertigung und Kontrolle, die der Entwicklung dieses neuartigen ADC von TRIO zugute kommen werden."Informationen zu Trio Pharmaceuticals, Inc.Trio Pharmaceuticals, Inc. (TRIO) ist ein im Privatbesitz befindliches Unternehmen für Krebstherapeutika und im Gründerzentrum QB3, University of California San Francisco, ansässig. TRIO entwickelt First-in-Class-Dual-Action-Antikörper-Wirkstoffkonjugate, TRIObody Drug Conjugate (TDC), und Dual-Action-Antikörpermedikamente, TRIObody, mit bzw. ohne Payload-Abgabe, die sowohl das Tumorwachstum als auch die Immunsuppression stoppen. TRIObody und TDC können zur Verbesserung der Wirksamkeit mit aktuellen Krebsmedikamenten kombiniert werden.Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Abfüllung und Abfertigung von nieder- und großmolekularen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (active pharmaceutical ingredients; APIs) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto und Ajinomoto Bio-Pharma Services bieten eine breite Palette innovativer Plattformen und Ressourcen für vorklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Größenordnungen an, darunter die Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein hohes Maß an Qualität und Service zu liefern, um Kundenbedürfnisse zufriedenstellend zu erfüllen. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist Teil der Ajinomoto-Unternehmensgruppe. Pressekontakt:TRIO Pharmaceuticals, Inc.Shiva BhowmikPhDCEOshiva@triopharmaceuticals.com |(765) 490-0874Original-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services; Trio Pharmaceuticals, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144025/4585642