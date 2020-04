Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Usingen (pta058/30.04.2020/21:30) - Der Aufsichtsrat der SCI AG hat heute den vom Vorstand aufgestellten und vom Abschlussprüfer testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 festgestellt. Der Jahresüberschuss beträgt 775.031 EUR, der Bilanzgewinn liegt bei 5.240.657 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat streben an, die Hauptversammlung nicht als virtuelle Veranstaltung, sondern unter Ausnutzung der erweiterten gesetzlichen Frist sofern möglich wie gewohnt als Präsenzveranstaltung abzuhalten; ein konkreter Termin ist daher noch nicht absehbar.



Aussender: SCI AG Adresse: Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250 Usingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Wiederhold Tel.: +49 6081 688050 E-Mail: info@sci-ag.de Website: www.sci-ag.de



ISIN(s): DE0006051014 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



