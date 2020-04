Apple hat seine Bücher geöffnet und damit die Erwartungen der Analysten xxxx.Apple hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal 2020 präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,55 US-Dollar, nachdem im Vorjahresviertel 2,46 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Experten hatten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 2,26 US-Dollar gerechnet....

