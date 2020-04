NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach einer Analystenkonferenz von 83 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Management habe mit Blick auf das Wartungsgeschäft noch nicht einmal eine Aussage zum laufenden zweiten Quartal treffen können, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognostizierbarkeit der Ergebnisse für dieses und die kommenden Jahre sei sehr schwer, daher sei eine grundsätzliche Vorsicht angezeigt./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 19:54 / BST



ISIN: DE000A0D9PT0

