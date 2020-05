Der Monat April ist vergangen und hat im DAX eine Performance von knapp 10 Prozent generiert. Dabei wurde die 11.000 überschritten, jedoch zum Monatsende nicht gehalten. Wie stellt sich das Chartbild dar? Kurzer Blick auf den Donnerstag "Wie gewonnen so zerronnen" könnte man beim Blick auf den Donnerstag meinen. Denn die Kursgewinne des Vortages sind fast komplett dahingeschmolzen. So am Mittwoch noch ein mögliches Medikament gegen Corona als Auslöser am frühen Nachmittag auf der Agenda und die ...

