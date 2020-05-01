FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2
XFRA CA4663912083 JACKPOT DIGITAL
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SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2
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