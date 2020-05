FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2

XFRA CA4663912083 JACKPOT DIGITAL

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken