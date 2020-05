NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Teamviewer von 37 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die globale Corona-Krise dürfte zum starken Beschleuniger der digitalen Transformation der Wirtschaft werden und damit auch dem Anbieter von Fernwartungssoftware weiteren Rückenwind verleihen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Teamviewer sei angesichts der erschwinglichen und vielseitigen Platfform gut positioniert, um dieses Marktwachstum nutzen zu können./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

