Die Börsen scheinen eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft zu erwarten. Oder es sind nur die Billionen an Euros und Dollars, die Regierungen und Zentralbanken in die Märkte und die Wirtschaft pumpen wollen. In jedem Fall haben viele Aktienkurse nach hohen zweistelligen Verlusten im März wieder den steilen Weg in Richtung ihrer Hochs gefunden. Die große Schnäppchenzeit ist daher schon wieder vorbei. Leider, aus Sicht eines Anlegers der heute Kapital zum Investieren hat. Die gute Nachricht ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...