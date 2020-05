Anleger erwarten eine Fortsetzung der DAX-Rallye. Bei einzelnen Aktien stehen Unternehmen aus der Flugzeugbranche sowie Wirecard im Fokus. Viele haben die Verwerfungen am Ölmarkt auf dem falschen Fuß erwischt, es gab aber auch Profiteure. 30. April 2020. Frankfurt (Börse Frankfurt). Starke Schwankungen an den Finanzmärkten locken viele Zertifikate-Anleger an den Markt. "Wir haben zurzeit Hochkonjunktur", beschreibt Anouch Wilhelms von der Société Générale das Geschehen. Kurz wie langfristig orientierte ...

