ATHEN (dpa-AFX) - In Zeiten der Corona-Pandemie haben einige Hundert Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME vor dem Parlament in Athen den 1. Mai mit einer Demonstration auf Abstand begangen. Die meisten Demonstranten trugen rote Masken, wie das griechische Fernsehen zeigte. Die Teilnehmer forderten, die Arbeitnehmer nicht den Preis für eine schwere weltweite Depression wegen der Corona-Krise bezahlen zu lassen.



Auch in anderen griechischen Städten gingen einige Hundert Arbeitnehmer auf die Straßen. In fast allen Fällen wurde der Abstand eingehalten. Alle anderen griechischen Gewerkschaftsverbände hatten wegen der Pandemie ihre Demonstrationen abgesagt./tt/DP/jha

