Bayer, Linde, Nintendo & 3M: Hot Stocks der Woche

Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82), Nintendo (WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007) und 3M (WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010) gehörten in dieser Woche zu den Hot Stocks und dies nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bayer

Wegen einer höheren Nachfrage nach rezeptfreien Arzneimitteln wie beispielsweise Vitaminpräparaten und Schmerztabletten, des kräftigen Wachstums im Agrargeschäft und des anhaltenden Erfolgs des Gerinnungshemmers Xarelto konnte Bayer die Umsatzerlöse kräftig ausbauen. Diese legten im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 12,9 Mrd. Euro zu. Der Gewinn verbesserte sich sogar um 20 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Während viele anderen Unternehmen wegen der Coronavirus-Krise Umsatzeinbußen verzeichnen, profitierte Bayer vor allem im Geschäft mit rezeptfreien Arzneimitteln von Vorratskäufen vieler Verbraucher.

Bayer-Chart: Börse Stuttgart

Währungs- und preisbereinigt legten die Umsatzerlöse im ersten Quartal stark um 13,5 Prozent zu. Bei Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen oder Mineralien betrug der Zugewinn sogar 34 Prozent, in den Bereichen Schmerz und Cardio fast 20 Prozent. An der Börse konnte Bayer in den vergangenen Wochen deutlich aufholen, womit jetzt wieder die 200-Tage-Linie (66 Euro) in den Fokus rückt. Ein Ausbruch nach oben würde den Wechsel in den langfristigen Aufwärtstrend bedeuten.

