Aufgrund der Corona-Pandemie befinden wir uns in einer absoluten Krisensituation, keine Frage. Unser Leben wird zukünftig anders aussehen, als wir es zuvor gekannt haben. Diese Tatsache betrifft auch das Wirtschaftsleben. Nicht nur zyklische Unternehmen haben es in der aktuellen Situation schwer, auch starke und konjunkturresistente Unternehmen trifft die Krise ins Mark. Dabei ist die Größe des Unternehmens nicht immer ein entscheidender Faktor. Auch an Dividendeninvestoren wird die Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...