NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS nach Zahlen für das erste Quartal von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter verfüge über ein breit aufgestelltes, starkes Produktangebot, was am Markt unterschätzt werde, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Bilanz solide, was mit Blick auf die Herausforderungen im laufenden Jahr positiv sei./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

