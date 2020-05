In der Stadt Salzburg hat sich am Freitag kurz nach 8.00 Uhr ein ungewöhnlicher Protestzug auf den Weg gemacht. Ein Unternehmer und ein angehender Coach wollen bis zum kommenden Donnerstag zu Fuß das Bundeskanzleramt in Wien erreichen. Dabei ziehen sie einen Sarg, in dem Menschen unterwegs schriftlich ihre Sorgen, Wünsche und Anregungen an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) deponieren können."Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...