Weingeflüster mit dem Herzog: Begrüßen Sie den Frühling

Schon im Februar hörte man es an manch ungewöhnlich warmen Sonntag und jetzt Anfang Mai müsste es eigentlich noch mehr präsenter sein:

Das Stühlerücken in den Straßencafés, in dem sich die Gäste ins Freie setzen, um die Sonne und Wärme zu genießen. Jedes noch so winzige Sonnenplätzchen wird eigentlich immer gerne genutzt, um sich mit Freunden zu verabreden, den Frühling zu genießen und Energie zu tanken. Die Realität sieht 2020 anders aus. Das Coronavirus nimmt uns diese Freiheit (erst einmal). Dennoch, lassen Sie sich nicht unterkriegen, machen Sie zu Hause das Beste draus:

Frühling begrüßen - mit einem fruchtigen Riesling

Wer seine Terrasse oder seinen Garten derweil auf Vordermann gebracht hat, erfreut sich an den intensiven Farben der Primeln und Hyazinthen. Am besten mit einem Glas frischen fruchtigen Riesling oder einem spritzigen Rosé an einem windgeschützten Platz. Es hat deshalb schon seinen guten Grund, warum vermehrt Weißweine die Begleiter durch Frühling und Sommer sind.

