LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen für das erste Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Er habe seine Gewinnerwartungen angesichts der herausragenden Geschäftsentwicklung angehoben, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben einen kurzfristigen Schwung durch die gestiegene Handelsaktivität im Zuge der Corona-Krise hätten auch die langfristigen Treiber überzeugt. Der Experte betonte aber auch, dass das Management trotz der starken Entwicklung erst einmal an den Jahreszielen nur festgehalten habe./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 20:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

