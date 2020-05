Moderna, BioNTech, CureVac und Co sind in aller Munde. Denn diese Biotech-Gesellschaften zählen zu den großen Hoffnungsträgern in der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19. Auch die Universität Oxford mischt ganz vorn mit und arbeitet nun mit dem britisch-schwedischen Pharma-Giganten Astrazeneca zusammen.Astrazeneca erklärt sich bereit, den potenziellen Coronavirus-Impfstoff der Oxford University herzustellen und im Anschluss zu vertreiben. Dieser Schritt der akademischen Einrichtung ist nachvollziehbar. ...

