FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 65 Euro genannt. Die Resultate des Chemiekonzerns seien durchwachsen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern habe Fortschritte gemacht und zumindest auf den ersten Blick ein ordentliches operatives Ergebnis erzielt. Nun richteten sich aber alle Blicke auf das zweite Quartal und die Auswirkungen der Corona-Krise./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

