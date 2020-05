NEW YORK (Dow Jones)--Enttäuschende Quartalsberichte der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple sowie die Sorge vor wieder anziehenden Spannungen zwischen den USA und China nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump belasten die Stimmung an der Wall Street am Freitag. Die Futures auf die US-Indizes deuten zum Ende der Woche auf eine deutlich niedrigere Eröffnung hin. Der Terminkontrakt auf den S&P-500-Future gibt 2,1 Prozent nach.

Im frühen Handel stehen mehrere Konjunkturdaten auf der Agenda. Bei der zweiten Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe rechnen Volkswirte mit einer Abwärtsrevision. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe dürfte deutlich einbrechen.

US-Präsident Donald Trump hat China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, sagte Trump am Donnerstag.

Am Vorabend haben die Quartalsberichte von Apple und Amazon einen Einblick in die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die großen Technologiekonzerne des Landes gegeben. Amazon profitiert zwar davon, dass viele Menschen zu Hause bleiben müssen und mehr online bestellen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf ein Rekordniveau. Allerdings lasten höhere Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie auf dem Gewinn. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel um 5 Prozent nach.

Apple verlieren trotz eines überraschenden Umsatzanstiegs im abgelaufenen Quartal 3 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller es erstmals seit Jahren abgelehnt hat, einen konkreten Umsatzausblick auf das laufende Quartal zu geben.

Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds sprach von einem "Warnschuss", der zeige, dass kein Unternehmen immun gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist.

Die Ölkonzerne werden von der Pandemie und dem Ölpreisverfall hart getroffen. Chevron verlieren trotz eines Gewinnanstiegs im ersten Quartal 0,4 Prozent, nachdem das Unternehmen vor Belastungen der Ergebnisse in den kommenden Quartalen gewarnt und seine Investitionsplanung weiter zusammengestrichen hat. Exxon Mobil ist im ersten Quartal nach einer milliardenschweren Abschreibung in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie büßt vorbörslich 0,8 Prozent ein.

Die Ölpreise legen unterdessen leicht zu. Die Nordseesorte Brent gewinnt 0,4 Prozent auf 26,58 Dollar das Barrel. Analysten rechnen bei vorsichtigen Lockerungen der Lockdowns mit einer ansteigenden Nachfrage.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2020 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.