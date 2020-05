Die Wall Street wird am Freitag von den Bären dominiert.Der Dow Jones eröffnete den Tag 0,92 Prozent tiefer bei 24.120,78 Punkten.An den globalen Aktienmärkten rücken wieder verstärkt Konjunktursorgen in den Fokus der Anleger. Die Wall Street weitet vor diesem Hintergrund ihre Vortagesverluste am Freitag zunächst aus.Zuletzt hatten Investoren sich noch recht zuversichtlich gezeigt und auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise gehofft. Bereits am Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...