NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ExxonMobil nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. In allen Geschäftsfeldern habe der Ölkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Freitag. Besonders gut hätten die Weiterverarbeitung und Vermarktung (Downstream) abgeschnitten. Im internationalen Downstream-Geschäft habe ExxonMobil die beste Entwicklung seit dem dritten Quartal 2017 gezeigt./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 08:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 08:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30231G1022

