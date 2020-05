NEW YORK (Dow Jones)--Schwach starten die US-Börsen in den 1. Mai. Neben den bekannten Konjunktursorgen kocht das Thema Handelsstreit als Belastungsfaktor wieder hoch. US-Präsident Donald Trump hat China im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne, sagte Trump am Donnerstag.

Der Dow-Jones-Index verliert 1,8 Prozent auf 23.903 Punkte. S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes verlieren in ähnlicher Größenordnung. Am US-Anleihemarkt steigen die Kurse leicht, die Renditen geben also etwas nach.

Für Impulse könnten im Verlauf noch anstehende US-Konjunkturdaten sorgen. Bei der zweiten Veröffentlichung des Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe rechnen Volkswirte mit einer Abwärtsrevision. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe dürfte deutlich einbrechen.

Die Quartalsberichte von Apple und Amazon vom Vorabend gaben derweil einen weiteren Einblick in die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Amazon profitiert zwar davon, dass viele Menschen zu Hause bleiben müssen und mehr online bestellen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf ein Rekordniveau. Allerdings lasten höhere Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie auf dem Gewinn. Die Aktie sackt zum Start um rund 6 Prozent ab.

Apple halten sich besser als der breite Markt, sie büßen nur 1 Prozent ein. Der Technologiekonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz der Schließung von Fabriken und Umsatzrückgängen in China etwas mehr erlöst als im Vorjahreszeitraum. Das wachsende Servicegeschäft konnte den Rückgang bei iPhone-Verkäufen ausgleichen. Der Gewinn ging zwar um rund 3 Prozent auf 11,25 Milliarden Dollar zurück, übertraf aber ebenso wie der Umsatz die Analystenschätzungen.

Apple kündigte zudem an, das laufende Aktienrückkaufprogramm um 50 Milliarden Dollar aufzustocken. Das ist zwar weniger als die letztjährige Aufstockung von 75 Milliarden Dollar. Dennoch gilt es als ermutigendes Zeichen, dass Apple ihren Aktionären Kapital zurückzugeben möchte. Die Quartalsdividende wird um 6 Prozent erhöht. Eine Ausblick hat der iPhone-Hersteller erstmals seit Jahren abgelehnt, womit er sich einer Vielzahl anderer Unternehmen anschließt.

Geschäftszahlen haben auch die Ölkonzerne Chevron und Exxon gemeldet. Chevron meldete einen kleinen Gewinnanstieg und warnte vor Belastungen der Ergebnisse in den kommenden Quartalen. Exxon Mobil ist im ersten Quartal nach einer milliardenschweren Abschreibung in die roten Zahlen gerutscht. Die beiden Aktien verlieren bis zu 1,5 Prozent.

Die Ölpreise legen unterdessen zu. Die US-Sorte WTI um gut 2 Prozent. Analysten rechnen bei vorsichtigen Lockerungen der Abriegelungen mit einer steigenden Nachfrage.

Im Pharmasektor verlieren Abbvie nach dem Quartalsbericht 1,6 Prozent. Ein höherer Absatz von Medikamenten hat Abbvie einen Umsatzanstieg beschert und auch ein Gewinnplus auf 3,01 Milliarden Dollar. Das Unternehmen nahm den Ausblick für den Gewinn 2020 aber leicht zurück.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.903,59 -1,82 -442,13 -16,24 S&P-500 2.856,52 -1,92 -55,91 -11,58 Nasdaq-Comp. 8.707,54 -2,05 -182,01 -2,95 Nasdaq-100 8.825,83 -1,94 -174,68 1,06 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 0,0 0,19 -101,4 5 Jahre 0,35 -1,4 0,37 -157,3 7 Jahre 0,52 -1,6 0,54 -172,8 10 Jahre 0,62 -2,3 0,64 -182,5 30 Jahre 1,28 -0,5 1,28 -178,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0980 +0,26% 1,0866 1,0848 -2,1% EUR/JPY 117,21 -0,13% 115,66 115,74 -3,9% EUR/CHF 1,0557 -0,21% 1,0587 1,0572 -2,8% EUR/GBP 0,8762 +0,77% 0,8713 0,8731 +3,5% USD/JPY 106,75 -0,38% 106,60 106,68 -1,9% GBP/USD 1,2532 -0,50% 1,2471 1,2426 -5,4% USD/CNH (Offshore) 7,1271 +0,62% 7,0566 7,0812 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.839,01 +0,86% 9.274,51 8.344,76 +22,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 19,34 18,84 +2,7% 0,50 -67,5% Brent/ICE 0,00 25,27 0% 0,00 -60,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.686,74 1.685,05 +0,1% +1,69 +11,2% Silber (Spot) 14,95 15,05 -0,7% -0,10 -16,3% Platin (Spot) 770,75 777,05 -0,8% -6,30 -20,1% Kupfer-Future 2,32 2,35 -1,3% -0,03 -17,2%

