Düsseldorf (ots) - Falls die Bundesliga tatsächlich in Form von Geisterspielen wieder startet, sollte sie sofort abgebrochen werden, wenn Fans sich vor den leeren Stadien treffen. Dies fordert Carsten Knobel, Chef der Henkel AG ("Persil") in der Düssel "Rheinischen Post" (Samstag). Henkel ist Hauptsponsor von Fortuna Düsseldorf. Knobel nennt zwei Bedingungen unter denen die Spiele stattfinden können: "Es sollte klar sein, dass die Saison ganz abgebrochen wird, falls Fans sich vor den gesperrten Stadien dann doch zu Hunderten oder Tausenden treffen. Und es muss sichergestellt sein, dass es genügend Tests gibt. Denn die Corona-Tests zum Testen der Spieler und Betreuer sollten nicht in wichtigen Einrichtungen wie Krankenhäusern fehlen."

Ansonsten begrüßt Knobel, der bis Herbst Vize-Aufsichtsratschef von Fortuna war, einen neuen Start der Liga: "Als Fußballfan finde ich es natürlich gut, wenn der Betrieb der Bundesliga wieder losgeht. Darauf freuen sich Millionen Fans. Und das sichert auch die Überlebensfähigkeit vieler Vereine."



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4585979

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken