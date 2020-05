Kontinuierlicher Fokus auf Innovation und Benutzererfahrung führt zu mehreren Auszeichnungen für Produktdesign

Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), der weltweit führende Anbieter von universellen Steuerungs- und Sensortechnologien für das intelligente Zuhause, hat 2020 fünf Red Dot Awards, einen der renommiertesten internationalen Designpreise, in der Kategorie Produktdesign gewonnen. Produkte der Verbrauchermarke von UEI, One For All, gewannen vier der fünf Auszeichnungen.

Universal Electronics Inc. won five Red Dot Awards for product design for our One For All Tripod and Falcon Universal TV Stands, One For All fabric Amplified Indoor TV Antennas and Universal Electronics Inc.'s Kita Android TV voice remote control. (Photo: Business Wire)

Die preisgekrönten Produkte wurden vom Designteam von UEI in den Niederlanden entworfen, Teil des globalen Designovation-Teams, das Produktdesigns basierend auf Benutzererfahrungen und innovativer Technologie kreiert. Unter der Leitung von Rex Xu, Director of Design and User Experience, arbeitet das Team in den Niederlanden eng mit den Designbüros von UEI in den USA und in Hongkong zusammen, um sicherzustellen, dass alle Produkte wirklich globale Trends in Design und Technologie widerspiegeln.

"Fünf Red Dot Awards zu gewinnen ist eine wahre Ehre und ein Zeugnis für das außergewöhnliche Talent unseres Designteams", sagte Xu. "Design ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von UEI. Wir gestalten unsere Designs immer mit Blick auf die Benutzererfahrung. Das Team arbeitet unter klaren Leitprinzipien unserer erfolgreichen Formel der Designovation, die ehrliche Produktdesigns basierend auf Benutzererfahrungen unter Anwendung der neuesten Technologie- und Designtrends schafft."

Zwei der TV-Ständer der Produktlinie One For All wurden mit den Red Dot Awards 2020 ausgezeichnet:

Der Tripod Universal TV-Ständer passt für Fernseher bis zu 65 Zoll, kann um 360 Grad gedreht werden und passt sich mit seinen natürlichen Holzbeinen aus Kastanien- oder Eichenholz für einen modernen Look jeder Umgebung an.

Der One For All Falcon Universal TV-Ständer trägt Fernseher bis zu 70 Zoll und ist für die Aufnahme von Soundbars, Streaming-Boxen und Spielkonsolen ausgelegt, die an den Fernseher angeschlossen sind. Mit seiner stoffbezogenen Aufbewahrungsabdeckung auf der Rückseite des Fernsehers sind die Kabel vollkommen verdeckt.

One For All gewann auch zwei Red Dot Awards für seine marktführenden Digital-TV-Antennen:

Die Amplified Indoor TV-Antenneverfügt über führende Empfangstechnik in einem schönen stoffbespannten Gehäuse. Mit seinem wohnlichen Design kann sie an der Wand hängen, stehen oder flach liegen, wobei sie eine maximale Kanalabdeckung ermöglicht.

Die dunkler gefärbte Amplified Indoor TV-Antenne bietet ein elegantes Aussehen und eine einzigartige Signalpegelanzeige, die sich in das Stoffgehäuse einfügt. Dies gewährleistet ein optimales Signal und eine maximale Anzahl verfügbarer Kanäle.

Der fünfte Red Dot Award geht an die erstklassige Android-TV-Sprachfernbedienung Kita von UEI, die speziell für Dienstanbieter mit fortschrittlichen Videodiensten entwickelt wurde, die eine vereinfachte Benutzererfahrung wünschen. Diese Fernbedienung unterstützt nicht nur die Sprachsteuerung und dedizierte Tasten für Streaming-Anwendungen, sondern bietet auch eine adaptive Steuerung, die mit dem Fernseher interagiert und dem Benutzer nur die Tasten anzeigt, die er benötigt. Es verwendet wiederaufladbare Technologie in einem schlanken Gehäuse, wodurch mehrere Batterien über die gesamte Lebensdauer des Produkts eingespart werden.

Weitere Informationen zum Kauf dieser preisgekrönten Produkte erhalten Sie unter info@uei.com.

2019 gewann One For All Red Dot Awards für seine Amplified Indoor Kugeldesign-Antenne und die One For All FLUX Gas Spring TV-Wandhalterung. Red Dot, dessen Ursprünge bis 1955 zurückreichen, hat sich mit jährlichen Wettbewerben für Produktdesign, Marken und Kommunikation sowie Designkonzept international als eines der begehrtesten Qualitätszeichen für herausragendes Design etabliert. Die Einreichungen für den Red Dot Award werden von einer Jury aus unabhängigen Designern, Designprofessoren und Journalisten bewertet.

Alle hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

One For All ist ein eingetragenes Warenzeichen von Universal Electronics Inc.

Über Universal Electronics Inc.

Das 1986 gegründete Unternehmen Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC) ist der weltweit führende Anbieter von universellen Steuerungs- und Sensortechnologien für das intelligente Zuhause. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt und liefert über 500 innovative Produkte, die von den weltweit führenden Marken in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Abonnementübertragung, Sicherheit, Heimautomatisierung, Gastgewerbe und Klimatisierung eingesetzt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.uei.com

