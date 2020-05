Die Aktie der Allianz (WKN: 840400) galt lange als stabiler Corona-Performer, zumindest gemessen an den Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Bislang gab es lediglich die Marschroute, dass Investoren sich wohl eher nicht auf ein Rekordjahr einstellen sollten. Was das jedoch bedeuten sollte, blieb unklar. Zumindest bist jetzt. Doch auch gemessen an den Kapitalrückführungen gab es hier weiterhin reichlich Stabilität. Den EU-Aufsichtsbehörden zum Trotz wird im Rahmen der aktuellen Dividendensaison ...

