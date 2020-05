Im Kampf gegen das Coronavirus wird Hoffnungsträgern wie dem Wirkstoff Remdesivir von Gilead der rote Teppich ausgelegt. Jetzt hat das Hoffnungsmedikament von der Arzneimittelbehörde FDA eine Notfall-Sondergenehmigung erhalten. Zunächst darf es in begrenztem Umfang in US-Krankenhäusern verwendet werden. Den Weg über klassische, langwierige Studien hat Remdesivir übersprungen. Die Freigabe sei "in Lichtgeschwindigkeit" geschehen, so FDA-Chef Stephen Hahn. Präsident Donald Trump freut sich über diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...