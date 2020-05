Die Nachfrage nach digitalen Abonnementdiensten wie Musikhören, Nachrichten, Videos und sogar Gaming hat in den letzten Jahren zugenommen, und Spotify Technology (WKN: A2JEGN) und Apple (WKN: 865985) sind zwei der führenden Marken, an die sich die Verbraucher wenden, wenn es um digitale Lösungen geht. Spotify ist mit 124 Millionen zahlenden Abonnenten führend im Audiobereich. Das ist doppelt so viel wie der Abonnentenstamm von Apple Music, der zuletzt im Juni 2019 60 Millionen Abonnenten meldete. ...

