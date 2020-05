GoldDer Goldpreis bewegte sich in dieser Woche zwischen zwei starken, aber gegenläufigen Faktoren: Einerseits tendierte das Sentiment eher wieder in Richtung "Risk on' an den Aktienmärkten, blieb dort aber einstweilen fragil, wie der Rückgang am Freitag zeigte. Zum anderen hatte es Rückenwind durch einen spürbar abgeschwächten US-Dollar, konnte davon aber per saldo nicht profitieren.Im Wochenvergleich verlor der Goldpreis 1,71 %. Und dies, obwohl der US-Dollar gegen den Euro um 1,39 % nachgab.Der Goldpreis konsolidiert offensichtlich derzeit weiter seine starke überkompensierende Gegenbewegung nach dem scharfen Rückgang im März. Dabei bildet er einen Abwärtsfächer, blieb aber bislang auf Tagesschlusskurs-Basis oberhalb der Unterstützung, die sich aus dem Schlusskurs vor Beginn der Korrektur ergibt. Eine Garantie, dass diese noch deutlicher unterschritten wird, ist dies natürlich nicht. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass der Goldpreis prozentual eine sehr gute Figur macht und mit seiner insgesamt niedrigen Volatilität "Stabilität' produziert!

Den vollständigen Artikel lesen ...