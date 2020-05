Mainz (ots) - Beim Angriff auf ein siebenköpfiges Team der ZDF-"heute-show" am gestrigen Freitag, 1. Mai 2020 in Berlin-Mitte, wurden sechs Teammitglieder verletzt. Neben dem Redakteur, dem Kameramann und dem Kameraassistenten wurden drei Security-Mitarbeiter, die das Kamerateam begleitet hatten, im Krankenhaus behandelt. Alle sechs haben das Krankenhaus bereits gestern wieder verlassen. Reporter Abdelkarim blieb unverletzt. Den Teammitgliedern geht es den Umständen entsprechend gut.Der Übergriff auf das Team der "heute-show" ereignete sich im Umfeld der Demonstrationen in Berlin-Mitte. Die Teammitglieder, die im Auftrag des ZDF unterwegs waren, befanden sich nach Dreharbeiten auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen. Dabei wurden sie von einer Gruppe vermummter Personen angegriffen.Ansprechpartner:Presse-Desk, pressedesk@zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4586191