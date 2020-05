Geheim-Tipp Goldaktie: Unglaubliche Chance mit dieser Goldaktie. Diesmal sind Sie von Anfang an dabei!

Anzeige / Werbung

Mr. Goldfinger - er tut es wieder!!! Detour Lake Gold war die Blaupause - 5 Mrd. Dollar Übernahme durch Kirkland Lake Gold! Ex-CEO nun in führender Rolle bei dieser Goldfirma. Kommt hier die nächste Weltklasse-Entdeckung mit 5 bis 10 Mio. Unzen Potential! Kursexplosion ist nur noch eine Frage der Zeit!

Goldaktien gehören aktuell mit zum Begehrtesten, was der Markt zu bieten hat. Die Logik dahinter ist einfach zu verstehen: neben einer Krisenwährung gilt Gold als Inflationsschutz. Die erneute Gelddruckorgie der weltweiten Notenbanken zur Bekämpfung der Nachwirkungen des Coronavirus wird ihre Spuren über Jahre deutlich hinterlassen, so dass Gold zum doppelten Krisengewinner wird! Wie schnell sich das Sentiment im Sektor drehen kann, sehen Sie an der Mainstream-Presse. Vor Kurzem noch wurde Gold (und auch Goldaktien) quasi für tot erklärt, eine antiquierte Anlageklasse, die man nicht wirklich braucht! Sie wissen, das Gegenteil ist der Fall!!! Inzwischen sin die Titelseitenseiten voll zum Thema Gold.

Niemand kann sich mehr leisten diesen Sektor zu ignorieren oder im Anlagespektrum zu vernachlässigen. Das Zeitalter von Gold, Silber und den entsprechenden Minenaktien hat begonnen! Schauen Sie dazu das aktuelle Cover im Focus Money an - das sagt mehr als 1.000 Worte. Mit unseren Analysen und Aktien-Vorstellungen konnten Sie bereits enorme Gewinne einfahren!

Quelle: Focus Money

Schauen Sie sich bitte nur unsere letzten Empfehlungen aus dem Goldsektor an mit Metals Tech und Mawson Resources, die unmittelbar nach unserer Entdeckung regelrecht explodiert sind und sich vervielfacht haben! Das sind keine Eintagsfliegen - absolute Qualität steht im Vordergrund unserer Analysen! Ist die Firma dazu noch unter dem Radar oder aus sonstigen Gründen deutlich zurückgeblieben oder unterbewertet, haben wir den nächsten Volltreffer identifiziert! Wenn wir solche Geheim-Favoriten entdecken und vorstellen, müssen Sie nur noch schnell handeln und sich dann zurücklehnen und Gewinne einfahren!

Wir haben bereits die nächste Goldrakete für Sie gefunden! Jetzt müssen Sie handeln!

Falls Sie unsere letzten Empfehlungen verpasst oder zu lange gezögert haben, präsentieren wir Ihnen nun die nächste Mega-Chance im Goldsektor.

Und das Beste daran: das Unternehmen wird von keinem geringeren als dem Gründer von Detour Lake Gold - Gerald Panneton - geführt! Einst die größte Goldmine Kanadas und Ende letzten Jahres für rund 5 Milliarden Dollar von Kirkland Lake Gold übernommen!

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/31/1978175/0/en/Kirkland-Lake-Gold-Completes-Acquisition-of-Detour-Gold.html

Daneben war er als CEO bei NewCastle Gold aktiv, die dann kurze Zeit später von Equionx Gold unter der Führung von Minenlegende und Milliardär Ross Beaty gekauft wurde!

Gerald Panneton ist der wahre Goldfinger der Minenindustrie, denn er versteht auch das operative Geschäft wie kein Zweiter! Eine echte Gold-Trüffel-Nase!

Wir sind der festen Überzeugung: er tut es wieder! Und am Ende dieses Artikels werden Sie verstehen, warum wir so begeistert sind und Ihnen hier wohl einen der nächsten heißen Übernahmekandidaten präsentieren können!

Ohne zu viel zu verraten, war der letzte Satz in unserem persönlichen Gespräch mit Goldfinger Gerald Panneton: "Du kannst nicht genügend Aktien von dieser Firma im Depot haben!"

Quelle: Gold Terra Resource

Snapshot der Aktie:

Name Gold Terra Resource Corp

Kurse DE: 0,19 EUR / CA: 0,29 CAD

ISIN CA38076F1053

WKN A2P0BS

14 Millionen Unzen Gold in der unmittelbaren Nachbarschaft bei identischer Mineralisierung!

Unser nächster Gold-Favorit mit Ansage, Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS), besitzt eine 100%-Beteiligung am Yellowknife City Gold (YCG)-Projekt, das 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land innerhalb von 10 Kilometern von der Stadt Yellowknife umfasst. Unzählige Goldvorkommen und aktuelle hochwertige Bohrergebnisse zeigen das Potenzial des Distrikts als erstklassiges Goldrevier! Denn der Yellowknife City Gold-Distrikt ist einer von nur 7 echten solcher massiven Distrikte in Kanada!

Das Projekt liegt im selben archaischen Gürtel, in dem die ehemaligen hochgradigen Goldminen "Con" und "Giant" über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben! Vielmehr noch: das Projekt befindet sich entlang derselben mineralisierten Bezirksskala wie die Con und Giant Minen, wie Sie nachfolgender Grafik entnehmen können! Das ist eine Lizenz zum Gold und Geld drucken!

Denn Sie wissen: Man findet dort am sichersten weitere Goldvorkommen, wo schon welche entdeckt wurden! Wir warten also gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse, die schon bald verkündet werden sollten! In verschiedenen einschlägigen Foren wird bereits spekuliert, dass Gold Terra auf eine Mega-Entdeckung gestoßen sein könnte! Wir sind gespannt, denn das würde die Aktie explodieren lassen!

Quelle: Gold Terra Resource

Unglaublicher Infrastruktur-Vorteil! Das suchen die Majors bei möglichen Übernahmen!

Yellowknife City Gold besitzt eine exzellente Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, einen Flughafen, geschulte Minenarbeiter und gute Dienstleister. Es besteht im Wesentlichen aus vier Teilbereichen: Dem Southbelt, dem Eastbelt, dem Northbelt und dem nördlichsten Bereich Quyta-Bell, wobei sich der Großteil der bisherigen Explorationstätigkeiten auf den Northbelt und den Eastbelt konzentriert haben. Insgesamt verfügt das Projekt über mehr als 50 Explorationsziele, von denen über 10 bereits bebohrt werden oder bohrbereit sind, das Potenzial ist somit riesig!

Der Fokus der Bohrungen lag bis dato auf der Sam Otto Bohrzone, die im Northbelt liegt und aus den Teilbereichen Sam Otto, Sam Otto West und Sam Otto South besteht. Die Goldmineralisierung des Sam Otto Trends wurde bereits für mindestens 2,5 Kilometer entlang des 5 Kilometer langen Sam Otto Strukturkorridors definiert.

"Grade is King" - diesen Spruch höheren Sie immer wieder und der zahlt sich in barer Münze aus!!! Firmen mit hochgradigen Vorkommen bekommen überdurchschnittliche Börsen-Bewertungen! Gold Terra wird bald in diese Liga vorstossen!

Das Winterbohrprogramm über 10.000 Meter ergab dabei u.a. folgende im wahrsten Sinne des Wortes sehenswerte Ergebnisse:

• 9,8 Meter mit einem Gold-Gehalt von 1,33 g / t

• 8,2 Meter mit einem Gold-Gehalt von 1,0 g / t

• 5,8 Meter mit einem Gold-Gehalt von 2,5 g / t

• 6,3 Meter mit einem Gold-Gehalt von 1,8 g / t

• 12,9 Meter mit einem Gold-Gehalt von 1,1 g / t

Quelle: Gold Terra Resource

Doch wir sind sicher: das ist erst der Anfang für Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS)! Denn es stehen noch mehrere Bohrergebnisse aus diesem Bohrprogramm aus, mit denen wir schon in sehr naher Zukunft rechnen. Nach weiteren Recherchen auch mit Branchenkennern, glauben wir, dass die kommenden Bohrergebnisse das bis dato Erreichte bei Weitem in den Schatten stellen werden! Zumindest ist man bei der Firma sehr zuversichtlich eingestellt! Das sagt schon vieles!

Noch viel interessanter dürfte jedoch das anstehende Sommerbohrprogramm über weitere 10.000 Meter in der Crestaurum Bohrzone werden, denn hierbei handelt es sich um eine überaus hochgradige mineralisierte Zone von 1,3 Kilometern Länge, die die nördliche Erweiterung des gigantischen 14 Millionen Unzen Giant/Con-Systems darstellt! Und wie Sie als treuer Leser mittlerweile wissen: GRADE IS KING! Wenn hier in Kürze die Bohrungen beginnen, dürften Goldgrade ans Tageslicht befördert werden, die auf großes Gehör bei Anlegern wie auch den Big Boys der Branche treffen werden! Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) kann schon bald den nächsten Goldrausch in den Northern Territories auslösen!

Quelle: Gold Terra Resource

Resourcenschätzung hat das Potenzial, sich noch in diesem Jahr zu vervielfachen!

Die Strategie von Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) ist klar vorgegeben, denn die Firma befindet sich mitten in einem 2-Jahres-Bohrplan. Phase 1 besteht dabei daraus, Lagerstätten hochpriorisierter Bohrziele zu erweitern und auf so genannten Bluesky Zielen Oberflächenarbeiten durchzuführen und diese damit bohrbereit zu machen. Die Erweiterung der unterirdischen Ressourcen von Sam Otto und Crestaurum steht dabei im Mittelpunkt dieses Bohrprogramms. Ziel ist es, die Streich- und Tiefenerweiterungen dieser beiden fortgeschrittenen Ziele zu testen. In der zweiten Phase sollen diese Bluesky Ziele dann gebohrt werden, um sie entsprechend weiterzuentwickeln.

Auch hier möchten wir darauf hinweisen, gut informierte Kreise rechnen mit einem unfassbaren 5-10 Millionen Unzen Goldvorkommen!

Und wie Sie mit Blick auf Detour Lake Gold spätestens jetzt wissen sollten: Gerald Panneton macht keine halben Sachen! Wenn sich solche Vorkommen abzeichnen, wird er entweder eine neue Mine bauen oder die Firma mit Mega-Gewinn für die Aktionäre verkaufen! Bei Explorationsfirmen spielt das Management DIE entscheidende Rolle! Gold Terra hat sich einen der besten Manager an Land gezogen und er wird wissen, warum er gerade zu dieser Firma gegangen ist! Tun Sie es Ihm gleich: Holen Sie Sich einige Aktien, bevor der Run losgeht!

Erste bestätigte Gold-Ressource gibt bereits Sicherheit für Anleger und dürfte schon bald die wichtige Marke von 1 Mio. Unzen überschreiten!

Im November 2019 gab das Unternehmen im Übrigen eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 735.000 Unzen Gold bekannt, dies war jedoch noch vor den Winter- und Sommerbohrprogrammen! Wir sind uns sicher, dass sich diese Schätzungen nach Abschluss der laufenden Bohrprogramme vervielfachen werden! Eine neue Mineralressourcenschätzung ist schon für das vierte Quartal in Aussicht gestellt. Sie können jedoch davon ausgehen, dass der Aktienkurs dies bereits deutlich früher antizipieren wird!

Warum uns Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights klar:

Yellowknife City Golddistrikt ist einer von nur 7 echten Golddistrikten in Kanada

14 Millionen Unzen Gold in der unmittelbaren Nachbarschaft bei identischer Mineralisierung wurden bereits gehoben!

Detour Lake Gold Gründer Gerald Panneton als Executive Chairman an Bord

Exzellente geologische Lage des Explorationsprojekts in bergbaufreundlicher Region in Kanada

Top Infrastruktur, insbesondere durch die Nähe zur Stadt Yellowknife

Bereits erste Resourcenschätzung vorhanden, die noch riesiges weiteres Potenzial birgt

Große Teile des Explorationsgebietes sind noch unerforscht

Gold Terra Resource ist ein erstklassiges Highgrade Übernahmeziel

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Potential mehrere Millionen Unzen Gold zu fördern

Fazit:

Gold Terra Resource ist der wohl aktuell heißeste District Play im Goldsektor! Gepaart mit dem zeitnah beginnenden Bohrprogramm in der High Grade Goldzone wird sich die Aufmerksamkeit auf die Aktie rasant erhöhen. Machen Sie deshalb nicht den Fehler und zögern zu lange mit einem Investment sondern handeln Sie jetzt!

Bezüglich Übernahmephantasie sehe wir Gold Terra Resource (ISIN: CA38076F1053, WKN: A2P0BS) ganz vorne mit dabei! Gerald Panneton, der Executive Chairman des Unternehmens, war nicht nur Gründer von Detour Lake Gold sondern war auch bei NewCastle Gold mit als CEO tätig, die von Equinox Gold übernommen wurde. Um es kurz zu machen: jedes Gold-Unternehmen, in dem Gerald Panneton in führender Position tätig war, wurde zur Mine und letztlich übernommen! Er hat dieses Potential wohl auch bei Gold Terra erkannt und daher sehen wir keinen Grund, warum dies auch bei Gold Terra Resource nicht der Fall sein sollte.

Der Goldpreis läuft von einem Hoch zum nächsten und wir erwarten schon in Kürze neue Bohrergebnisse bei Gold Terra - eine explosive Mischung für den Aktienkurs! Das wird dem Markt die Augen öffnen und auch die institutionellen Anleger anziehen. Hier ergibt sich folglich ein riesiger Nachholeffekt, der den Aktienkurs schon bald in eine neue Liga katapultieren dürfte. Bisher ist die Firma noch unter dem Radar, nutzen Sie dies und lassen sich diese Chance nicht entgehen!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

