OMAHA, 2. Mai (WNM) - Warren Buffett sagte am Samstag, dass er in der Corona-Pandemie Fehler bei Fluggesellschaften gemacht habe. Mittlerweile hat Berkshire Hathaways die gesamten Anteile an vier US-amerikanischen Fluggesellschaften verkauft. Buffett sagte während Berkshire Hathaways virtueller Jahreshauptversammlung, dass er im April American Airlines, Delta Air Lines, Southwest und United Airlines verkauft habe. "Es stellt sich heraus, dass ich falsch lag", sagte er. "Das Airline-Geschäft - und ...

